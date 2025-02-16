Три белгородца погибли в машине от БПЛА

В Краснояружском районе Белгородской области три мирных жителя погибли в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на въезде в село Графовка. Дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились трое мужчин. Все они погибли.

Ранее, 6 февраля, беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль в районе села Логачевка Валуйского округа Белгородской области. В результате погибли находившиеся в машине мужчина и две девушки в возрасте 14-ти и 18-ти лет. Все они скончались на месте.

Анна Швечикова