Российские ученые создадут ядерные часы

Ядерные часы для изучения ранее недоступных областей могут появиться в России в 2030–2032 годах, заявил гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.

«Реально можно ожидать, что уже не прототип, а экспериментальный образец, если быть оптимистом, появится, наверное, где-то в 2030–2032 годах. Пессимистом не хотелось бы быть»,— рассказал господин Донченко в интервью «РИА Новости».

Переход для таких часов нашли немецкие ученые из Федерального физико-технического института. Для их создания понадобятся новые технологии — в частности, лазеры в особом диапазоне длин волн, а также специализированные чистые материалы, которые пока получили только в России, сказал господин Донченко. Он добавил, что точность часов может составить 20–21 знак после запятой.

«Если у вас такие стабильные часы, то можно вести исследования в области подтверждения темной материи. То есть мы переходим в новый порядок понимания Вселенной и вообще жизни. Поэтому появление такого точного инструмента позволит создать те направления в науке, которые мы до конца еще не понимаем»,— добавил Донченко.

Об изучении Вселенной российскими учеными — в материале «Ъ» «Космические лучи сверхвысоких энергий».