Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российские ученые создадут ядерные часы

Ядерные часы для изучения ранее недоступных областей могут появиться в России в 2030–2032 годах, заявил гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.

«Реально можно ожидать, что уже не прототип, а экспериментальный образец, если быть оптимистом, появится, наверное, где-то в 2030–2032 годах. Пессимистом не хотелось бы быть»,— рассказал господин Донченко в интервью «РИА Новости».

Переход для таких часов нашли немецкие ученые из Федерального физико-технического института. Для их создания понадобятся новые технологии — в частности, лазеры в особом диапазоне длин волн, а также специализированные чистые материалы, которые пока получили только в России, сказал господин Донченко. Он добавил, что точность часов может составить 20–21 знак после запятой.

«Если у вас такие стабильные часы, то можно вести исследования в области подтверждения темной материи. То есть мы переходим в новый порядок понимания Вселенной и вообще жизни. Поэтому появление такого точного инструмента позволит создать те направления в науке, которые мы до конца еще не понимаем»,— добавил Донченко.

Об изучении Вселенной российскими учеными — в материале «Ъ» «Космические лучи сверхвысоких энергий».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...