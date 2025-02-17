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Коммерсантъ FM
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CNN: Саудовская Аравия станет посредником на переговорах РФ и США

Власти Саудовской Аравии намерены не только предоставить площадку для переговоров России и США по украинскому урегулированию, но и выступит посредником переговорах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Саудовский чиновник сообщил, что страна будет делать «больше, чем просто принимать гостей», она будет «участвовать в посреднической роли». Делегацию Саудовской Аравии возглавит советник по национальной безопасности страны — его имя не приводится.

По данным «Ъ», первая встреча представителей России и Украины пройдет в Саудовской Аравии 18 февраля. Украинская делегация на встречу не приглашена. Как сообщал телеканал NBC News, власти США планирую сначала провести переговоры с РФ и Украины по отдельности, а только потом провести общий саммит.

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