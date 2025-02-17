NBC: США отдельно поговорят с РФ и Украиной, а после проведут общий саммит

Власти США сначала планируют провести двусторонние встречи с представителями России и Украины по отдельности, а только потом организовать совместную встречу, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.

Один из собеседников телеканала среди американских чиновников пояснил, что, таким образом, США «одинаково активно» сотрудничают как с Россией, так и с Украиной. «Мы хотим положить конец смертям и двигаться к прочному миру»,— добавил он.

Источник телеканала из окружения президента Украины сказал, что украинская делегация не была приглашена на встречу в американской и российской сторон в Саудовскую Аравию. По данным «Ъ», первая встреча представителей РФ и США состоится 18 февраля.