В Курской области при обстреле ВСУ пострадал пожилой мужчина

Поселок Коренево в юго-западной части Курской области подвергся атаке вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. В результате обстрела ранен 67-летний мужчина. Были повреждены газовая труба, электропровод, фасад и забор административного здания, выбиты стекла в нескольких домах.

«С осколочными ранениями и акубаротравмой его оперативно доставили в Рыльскую ЦРБ, где медики оказали всю необходимую помощь. Несмотря на ранения легкой степени тяжести, мужчина будет доставлен в Курскую областную больницу»,— написал господин Хинштейн в Telegram. Он уточнил, что в момент атаки мужчина находился во дворе собственного дома.

В связи с продолжающимися атаками на курские города и села Александр Хинштейн призвал жителей воздержаться от поездок в населенные пункты, расположенные в серой зоне региона.