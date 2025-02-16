В Кремле охарактеризовали разговор Путина и Трампа как доброжелательный
Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в доброжелательном тоне, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он отметил, что «конструктивная» и «рабочая» тональность исходила от обеих сторон.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В ходе телефонного разговора 12 февраля господин Трамп и господин Путин обсудили завершение боевых действий на Украине. Российский президент подчеркнул важность устранения первопричин конфликта, а американский выступил за скорейшее прекращение огня.
Ранее Дмитрий Песков говорил, что Москве «гораздо больше импонирует» позиция нынешней администрации США. В свою очередь, Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что переговоры, которые он провел с Владимиром Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским, были «великолепными».
Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и США ''поработают вместе''».