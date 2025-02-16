В Кремле охарактеризовали разговор Путина и Трампа как доброжелательный

Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в доброжелательном тоне, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он отметил, что «конструктивная» и «рабочая» тональность исходила от обеих сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе телефонного разговора 12 февраля господин Трамп и господин Путин обсудили завершение боевых действий на Украине. Российский президент подчеркнул важность устранения первопричин конфликта, а американский выступил за скорейшее прекращение огня.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что Москве «гораздо больше импонирует» позиция нынешней администрации США. В свою очередь, Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что переговоры, которые он провел с Владимиром Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским, были «великолепными».

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и США ''поработают вместе''».