Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс выступит на заседании СБ ООН по Украине

На предстоящем заседании Совета Безопасности ООН по Украине выступит сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в качестве докладчика по приглашению российской стороны. Об этом сообщил заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роджер Уотерс

Фото: Chris Pizzello / AP Роджер Уотерс

Фото: Chris Pizzello / AP

В феврале Совбез ООН проведет сразу два заседания по Украине. 24 февраля — по запросу стран Запада, а 17 февраля — по запросу России. Россия запросила заседание организации по поводу десятилетней годовщины принятия резолюции СБ 2202, утвердившей минский комплекс мер. Запрос от западных стран был мотивирован желанием «не дать миру забыть об Украине», говорил ранее Полянский.

Предыдущее выступление Роджера Уотерса в Совбезе ООН прошло в феврале 2023 года. Тогда он призвал Россию, Украину, США, а также НАТО и ЕС сменить курс и договориться о прекращении огня. Музыкант осудил военную операцию на Украине, но сказал, что она «не была неспровоцированной». Летом 2024 года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил Роджера Уотерса выступить перед российскими военнослужащими.

Подробности — в материале «Ъ» «Запад делает поставку на мир».