Ночью над территорией России сбили один беспилотник

Минобороны России заявило, что в ночь на 16 февраля силы ПВО сбили один беспилотник. Он был уничтожен над территорией Курской области.

Губернатор Белгородской области сообщал, что город Грайворон был атакован беспилотниками. В результате сброса взрывного устройства загорелся грузовик. В результате сброса боеприпаса с еще одного БПЛА повреждения получили два частных дома.

Накануне над над Волгоградской областью сбили 17 беспилотников, над Калужской — 12, над Ростовской — девять, над Саратовской — два. В семи городах приостанавливали работу аэропорты. В Волгоградской области при атаке БПЛА один человек получил ранения.