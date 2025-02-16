В результате атаки БПЛА в Белгородской области загорелся грузовик

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Грайворон атаковали беспилотники. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

«В результате сброса взрывного устройства с дрона загорелся грузовой автомобиль — пожарными расчетами возгорание оперативно ликвидировано»,— написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Еще один беспилотник сбросил взрывное устройство по жилому сектору, добавил губернатор. В двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме того, поврежден газопровод. Утечка газа, по словам Вячеслава Гладкова, устранена.