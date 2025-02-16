Главные новости к утру 16 февраля

Высокопоставленные должностные лица США направились в Саудовскую Аравию для начала мирных переговоров между Россией и Украиной, пишет Politico со ссылкой на источники. Bloomberg писало, что встреча пройдет на следующей неделе.

Газета The New York Times узнала, что США и Белоруссия готовят «грандиозную сделку», в рамках которой Вашингтон ослабит санкции на белорусские банки и экспорт компонентов удобрений. Минск в свою очередь должен освободить «множество политзаключенных, включая выдающихся».

МИД Греции сообщил, что 16 февраля пройдет экстренное совещание глав МИД Евросоюза. 17 февраля также состоится экстренный саммит лидеров стран ЕС, на котором они обсудят «вызовы, связанные с Дональдом Трампом», заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.