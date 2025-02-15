Келлог: от России на переговорах могут потребовать территориальных уступок

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил, что во время переговоров по урегулированию конфликта на Украине от России могут потребовать территориальных уступок. Он добавил, что мирный план может быть принят в течение нескольких дней или недель.

«На мой взгляд, должны быть такие вещи, как территориальные уступки … Это может быть отказ от применения силы, провозглашение отказа от применения силы в будущем»,— ответил Кит Келлог на вопрос о том, чего Вашингтон может ждать на переговорах с Москвой (цитата по ТАСС).

«Россия на самом деле является нефтяным государством»,— добавил спецпосланник президента США (цитата по Reuters). Он отметил, что западным странам необходимо в том числе приложить больше усилий для обеспечения соблюдения санкций в отношении России, чтобы сократить нефтяные доходы Москвы.

По словам Кита Келлога, в вопросе переговоров об урегулирования конфликта существует «двухколейный» подход, когда США поддерживают связь отдельно с Россией и Украиной. «Нужно дать нам немного времени и передышки, но когда я это говорю, я не говорю о шести месяцах, я говорю о днях и неделях»,— добавил он о сроках принятия мирного плана (цитата по CNBC News).

12 февраля телефонные переговоры провели президент России Владимир Путин и Дональд Трамп. После этого господин Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вечером 15 февраля телефонный разговор также провели министр иностранных дел России Сергей Лавров и Госсекретарь США Марк Рубио. Они обсудили в том числе урегулирование конфликта и работу по восстановлению диалога между Москвой и Вашингтоном.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».