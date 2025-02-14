После атаки ВСУ на журналистов в Курской области возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после удара ВСУ по журналистам «Первого канала» в Курской области. Как сообщила представитель СКР Светлана Петренко, дело квалифицировано по статьям о теракте и воспрепятствовании деятельности журналистов (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 144 УК РФ).

ВСУ ударили беспилотником по съемочной группе «Первого канала» в Черкасской Конопельке Суджанского района сегодня, 14 февраля. Оператор группы Юрий Шолмов получил минно-взрывную травму и осколочное ранение голени. Врачи оценивают состояние раненого как удовлетворительное. Для лечения он будет перевезен в Москву.

Черкасская Конопелька расположена в 14 км к юго-востоку от Суджи. По данным открытых источников, господин Шолмов работает на «Первом канале» более 17 лет. У него есть жена и двое детей.