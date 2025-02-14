Съемочная группа «Первого канала» подверглась атаке ВСУ в Курской области

Съемочная группа «Первого канала» подверглась атаке украинского дрона в Черкасской Конопельке Суджанского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранения получил оператор Юрий Шолмов. Сейчас он находится в Курской областной клинической больнице, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

По предварительной информации, оператор получил минно-взрывную травму и осколочное ранение голени. «После консилиума врачей, по просьбе самого пострадавшего, пациента решено направить на лечение в Москву»,— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале. Господин Хинштейн призвал корреспондентов соблюдать меры безопасности и не подвергать свои жизни опасности.

Черкасская Конопелька расположена в 14 км к юго-востоку от Суджи. Согласно открытым источникам, пострадавший оператор больше 17 лет работает на «Первом канале». У него есть жена и двое детей.