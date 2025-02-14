Путин обсудил с Совбезом свой разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности свой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Песков не уточнил, что именно сказал президент о звонке. Основная часть совещаний Совбеза проходит в закрытом режиме — пресс-служба Кремля публикует только фрагменты вступительной части. Кроме телефонного разговора с господином Трампом на сегодняшнем заседании обсуждались «неизбежные» паводки и пожары, связанные с приходом весны.

Разговор президентов России и США состоялся 12 февраля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что лидеры стран договорились организовать личную встречу. Россия уже приступила к формированию группы для переговоров с США по конфликту на Украине.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Америка выдала неоднозначную реакцию».