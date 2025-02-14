Комментатор пострадал за слова

Новосибирская полиция разыскала подозреваемого в избиении комментатора телеканала «Матч ТВ» Романа Скворцова. После инцидента в ночь на 9 февраля рядом с баром в центре города господина Скворцова доставили в больницу, где он находится до сих пор. Задержан 34-летний несудимый житель Новосибирска, который признался, что ударил комментатора якобы за оскорбление. После допроса подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Скворцов должен был комментировать в Новосибирске «Матч звезд КХЛ»

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Роман Скворцов должен был комментировать в Новосибирске «Матч звезд КХЛ»

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Подозреваемого в избиении спортивного комментатора Романа Скворцова установили в Новосибирске. «В отделе полиции №1 “Центральный” УМВД по городу Новосибирску находится гражданин, возможно, причастный к совершению данного преступления. Полицейские опрашивают мужчину. Информация проверяется»,— отчитался о результатах розыска подозреваемого региональный главк МВД России. Имя задержанного в сообщении не называется. Известно о нем пока немного: задержанному 34 года, ранее к уголовной ответственности он не привлекался. По данным источников «Ъ-Сибирь», допрашивавшим его полицейским мужчина признался, что ударил Романа Скворцова после словесной перепалки, во время которой тот его якобы оскорбил. После многочасового допроса задержанного отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Инцидент, в нюансах которого разбирается следствие, произошел в ночь на 9 февраля рядом с домом 22 на Красном проспекте, где расположены несколько увеселительных заведений — в двух шагах от правительства Новосибирской области. По предварительным данным, 49-летний Роман Скворцов вышел из бара на улицу, где у него произошла ссора с посетителями, отдыхавшими в соседнем заведении. Один из них ударил комментатора. Падая, тот сильно стукнулся головой. Журналиста, который приехал в Новосибирск освещать Матч звезд Континентальной хоккейной лиги — 2025, доставили в больницу в бессознательном состоянии. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга и гематому.

Позже комментатор пришел в сознание. Вспомнить, что с ним произошло, он пока не может. Вчера тележурналист разместил в своем Telegraam-канале фотографию из больничной палаты с подписью «Спрашивали, что делаю». Кадр запечатлел телевизор с трансляцией хоккейного матча с новосибирской «Сибирь арены».

По факту нападения на спортивного комментатора полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, максимальное наказание — три года лишения свободы). Ход следствия находится на контроле прокуратуры региона. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю новосибирского управления ведомства Евгению Долгалеву принять меры к передаче дела в производство СКР.

Константин Воронов