Экс-главу филиала Россельхозбанка в Ингушетии заподозрили в превышении полномочий

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР в Ингушетии возбудил уголовное дело против бывшего директора филиала Россельхозбанка (РСХБ). Его подозревают в превышении должностных полномочий, причинивших тяжелые последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в региональном управлении ведомства. Имя подозреваемого не называется.

Пресс-служба СКР рассказала, что в 2015–2019 годах управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начало процедуру взыскания имущества клиентов РСХБ, которые не исполняли обязанности по заключенным кредитным договорам. Для этого на торги выставили недвижимость неплательщиков.

В сентябре 2019 года глава ингушского филиала Россельхозбанка направил в ФССП письмо об отзыве исполнительных листов без исполнения. Следствие сочло, что своими действиями директор банка причинил ущерб организации в размере более 23 млн руб. Мотивы его поступка не сообщаются.

В апреле 2019 года ТАСС сообщал о смене главы филиала Россельхозбанка в Ингушетии: тогда директором филиала назначили Руслана Чапанова вместо Ахмеда Мальсагова. Кадровые перестановки произошли на фоне проверки руководства филиала на причастность к незаконным финансовым операциям. «Ъ» писал, что решение может быть связано с делом семьи Гантемировых, которые с 2015 года отмывали и обналичивали бюджетные средства. В сумме они могли украсть более 10 млрд руб.

Никита Черненко