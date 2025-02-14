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За год аренда жилья для туристов в Казани подорожала на 22%

Аренда жилья для туристов в столице Татарстана за год возросла на 22%, достигнув 3,2 тыс. руб. в сутки. Об этом сообщает РИА «Недвижимость» со ссылкой на данные сервиса «Суточно.ру».

За год аренда жилья для туристов в Казани выросла на 22%

За год аренда жилья для туристов в Казани выросла на 22%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

За год аренда жилья для туристов в Казани выросла на 22%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Казань заняла третье место среди миллионников по росту цен на туржилье: лидирует Краснодар с приростом 27%, за ним следует Пермь с увеличением на 23%. Далее идут Нижний Новгород (21%), Челябинск (19%) и другие города. Меньше всего цены выросли в Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Красноярске: в Самаре прирост составил 9%, до 2,8 тыс. руб., в Волгограде — 8% (до 2,5 тыс. руб.), в Ростове-на-Дону — 7% (3 тыс. руб.), а в Красноярске — 2% (2,8 тыс. руб.).

В феврале средняя стоимость аренды жилья для туристов в России составила 4,3 тыс. руб. в сутки, что на 14% выше показателей прошлого года. В феврале количество бронирований в крупных городах снизилось вдвое по сравнению с новогодними праздниками, что привело к снижению цен на аренду жилья. В среднем россияне арендуют жилье на трое суток и тратят на это 12,8 тыс. руб.

Всего в 2024 году в Казань приехали около 3,2 млн туристов, 2,4 млн из которых прибыли из других регионов РФ, а 67,3 тыс. — из-за рубежа. Всего туристы потратили в Казани за год порядка 31 млрд руб.

Влас Северин

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