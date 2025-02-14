В Ростовской области подавлен беспилотник

Средства радиоэлектронной борьбы подавили один беспилотник в Чертковском районе Ростовской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram губернатор региона Юрий Слюсарь.

В предыдущий раз область подверглась атаке вчера, 13 февраля: над ее территорией сбили один беспилотник, никто не пострадал. 11 февраля в Ростовской области было уничтожено 13 БПЛА, также обошлось без жертв и последствий на земле.