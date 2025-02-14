Госсекретарь США допустил поэтапное урегулирование украинского конфликта

США допускают, что урегулирование военного конфликта на Украине может быть реализовано в несколько этапов, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Он отметил, что в ходе переговоров также предстоит обсудить «деликатные вопросы», в том числе о разделе территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Господин Рубио в очередной раз заявил о желании президента США Дональда Трампа добиться окончания российско-украинского конфликта. При этом он признал, что «это будет трудно». «Это должно происходить поэтапно. Возможно, все начнется с прекращения огня, хотя это еще не согласовано... А затем откроют коридоры для гумпомощи, и нужно будет убедиться, что обе стороны не атакуют энергетическую инфраструктуру»,— сказал он на радиошоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона.

Марк Рубио отметил, что страны Европы должны будут предоставить Украине надежные гарантии безопасности. «Европейцы должны быть теми, кто готов сделать шаг вперед. Но предстоит обсудить много деликатных вопросов: территориальные претензии, контроль над вооружениями и тому подобные вещи, языковые и культурные вопросы»,— считает госсекретарь США.

По данным Bloomberg, мирный план США основан на заморозке конфликта, а территории, которые заняли российские войска, останутся «в подвешенном состоянии». Украине будут предложены гарантии безопасности, которые бы не позволили Москве возобновить конфликт, но какими они будут, неизвестно. По расчетам агентства, этот план обойдется Европе в $3 трлн.

О контактах РФ и США — в публикации «Ъ» «Переговорщики в строю».