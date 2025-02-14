Трамп заявил о «смерти» БРИКС после его угроз ввести пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил, что объединение БРИКС (включает 10 стран, в том числе Россию) «мертво». Он связал это с его угрозами ввести пошлины против БРИКС в случае, если его страны-участницы найдут альтернативу американскому доллару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Если они захотят играть в игры с долларом, то они будут обложены 100%-ным тарифом в тот день, когда они упомянут, что хотят это сделать, и они вернутся и скажут: "Мы умоляем вас, мы умоляем вас не делать этого". БРИКС мертв»,— сказал господин Трамп во время общения с журналистами в Белом доме (цитата по «РИА Новости»).

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Индонезия. После вступления в должность в январе Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами 100% за создание новой валюты. В Кремле заверили, что страны БРИКС не обсуждают создание общей валюты объединения. Владимир Путин на саммите в Казани в октябре 2024 года сказал, что БРИКС не борется с долларом и не отказывается от него. По его словам, странам приходится искать альтернативы, так как с американской валютой «не дают работать».

Подробнее о работе объединения — в материале «Ъ» «Планета БРИКС».