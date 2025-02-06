Минфин США: страны БРИКС не найдут альтернативу доллару

Глава Минфина США Скотт Бессент считает, что страны БРИКС могут пытаться уменьшить зависимость от доллара, но в обозримом будущем новой резервной валюты не появится. По его словам, в мире все еще нет альтернативы доллару и он сохранит статус резервной валюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минфина США Скотт Бессент

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters Глава Минфина США Скотт Бессент

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

«Я занимаюсь валютными рынками 30-35 лет, и я могу заверить вас, что альтернативы доллару нет. Эти другие страны (БРИКС.—"Ъ") могут говорить об этом. Они могут попытаться отобрать у нас статус резервной валюты, но на горизонте нет другой резервной валюты»,— сказал господин Бессент в интервью Fox News (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп потребовал от стран БРИКС оставить попытки создать собственную валюту или поддерживать любую другую вместо доллара. Он также пригрозил участникам объединения введением пошлин и закрытием американского рынка.

Комментируя заявление господина Трампа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что страны БРИКС не обсуждают создание общей валюты объединения, речь идет о формировании новых инвестиционных платформ. Владимир Путин на саммите в Казани говорил, что БРИКС не борется с долларом и не отказывается от него. По словам российского президента, странам приходится искать альтернативы, так как с американской валютой «не дают работать».

Подробнее — в материале «Ъ» «Пробил час БРИКС».