Над Славянском-на-Кубани сбили воздушную цель

Силы ПВО сбили воздушную цель в Славянске-на-Кубани, никто не пострадал. После падения обломков загорелась трава, сообщил оперштаб Краснодарского края.

«Обломки упали в поле на окраине города, возгорание сухой травы после падения оперативно потушили»,— сказано в пресс-релизе оперштаба.

По данным Минобороны, в ночь на 8 февраля над Краснодарским краем сбили два беспилотника. В результате были разбиты окна и повреждена кровля пяти жилых домов. Ночью 10 февраля над регионом уничтожили семь БПЛА, один из сбитых дронов упал на жилой комплекс. В обоих случаях обошлось без пострадавших.