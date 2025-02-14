Казанскую серию закрыли в Санкт-Петербурге

Санкт-петербургский «Зенит» на своей площадке обыграл УНИКС со счетом 92:83. Таким образом, подопечные Хави Паскуаля, во-первых, прервали победную серию казанцев, длившуюся 16 матчей, во-вторых, лишили их лидерства в регулярном первенстве. На первом месте теперь ЦСКА, «Зенит» — второй, а УНИКС замыкает тройку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович во время матча

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович во время матча

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

УНИКС прибыл в Санкт-Петербург в статусе самой горячей команды первенства. Казанцы не просто лидировали в нем, они шли с шикарным графиком — 16 побед подряд. До абсолютно лучшего достижения в истории лиги, установленного ЦСКА в сезоне-2022/23 (24 выигранных подряд встречи), конечно, было далеко, но для УНИКСа это был клубный рекорд. В роли серийного победителя к игре подошел и «Зенит». Правда, серия была сильно короче — всего семь игр.

Все это намекало на то, что команды пребывают в отличной форме и выдадут хорошее противостояние.

Ожидания не обманули. Поначалу, правда, складывалось ощущение, что баскетболисты что «Зенита», что УНИКСа вышли на площадку какими-то перевозбужденными. Потери следовали чуть ли не чаще, чем попадания в кольцо (только за первые 10 минут команды на двоих 11 раз теряли мяч). С попаданиями вообще было непросто. У УНИКСа — потому что команда, похоже, просто спешила. У «Зенита» — из-за того что его игрокам не удавалось приспособиться к жесткому прессингу, который гости включили с первых же минут.

Первым сумел успокоиться «Зенит». У основного плеймейкера команды Трента Фрейзера игра шла не очень хорошо, зато многое получалось у Алексея Шведа (это был, пожалуй, лучший его матч после возвращения в Россию). Ничего великого вроде бы, но вполне достаточно, чтобы позволить «Зениту» оторваться на дистанцию в пару владений.

Однако уже во второй четверти ситуация изменилась. Прессинг казанцев вдруг стал приносить плоды, и Девон Акун-Перселл, Дмитрий Кулагин, Исмаэль Бако, ну и, конечно же, Маркос Найт (он вообще создавал хозяевам массу проблем и в итоге с 24 очками стал самым результативным игроком встречи в своей команде) не просто выровняли игру, а обеспечили казанцам отрыв в 12 очков. Даже несмотря на то, что впереди была еще половина матча, это была уже заявка на что-то. И Хави Паскуалю нужно было как-то реагировать.

К счастью для испанского тренера, в его распоряжении был целый большой перерыв, чтобы перестроить игру команды. И уже после него «Зенит» предстал куда более собранным. Хотя если бы у хозяев не так хорошо все складывалось с дальними попаданиями, то кто знает, чем бы все закончилось. Но у них складывалось. Особенно у Дуэйна Бейкона (у него 4 трехочковых попадания с 7 попыток, а всего за матч 30 набранных очков — лучший показатель встречи) и Георгия Жбанова (3 попадания из 7 попыток).

Всего же за матч «Зенит» 15 раз поразил кольцо дальними бросками (с 31 попытки). У УНИКСа снайперские показатели куда скромнее — 8 из 19. В итоге от отрыва УНИКСа быстро ничего не осталось, зато образовался почти такой же, только у «Зенита».

Впрочем, это не стало такой уж проблемой для гостей. В игре они оставались. Другое дело, что не все. Схема с ранним и жестким прессингом в итоге стала играть против самого УНИКСа. Игроки, во-первых, устали, во-вторых, многие подсели на фолы. А сразу трое — Андрей Лопатин, Джален Рейнолдс и Сергей Торопов — вообще игру не закончили как раз из-за превышения лимита фолов. В итоге и без того усеченная ротация, которой играл наставник казанцев Велимир Перасович, ужалась до предела, что не могло не сказаться на качестве игры. Так что уже минут за пять до сирены было понятно, что победную серию УНИКСу продлить не удастся.

Зато «Зенит», победивший со счетом 92:83 (счет по личным встречам с УНИКСом в этом сезоне стал 2:2), сохранил свою выигрышную серию. На данный момент она самая долгоиграющая из продолжающихся в лиге. Кроме того, победа «Зенита» лишила УНИКС лидерства в регулярном первенстве. Казанцы опустились на третью строчку. «Зенит» — второй, а на первое место вернулся ЦСКА. Правда, петербуржцев армейцы опережают только по дополнительным показателям.

Добавим, что чемпионат уходит на двухнедельный перерыв на матчи сборных команд. Впрочем, совсем без баскетбола российские болельщики не останутся. В воскресенье в Москве состоится Матч звезд лиги.

Александр Петров