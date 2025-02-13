Причастного к покушению на бывшего врио главы МВД ЛНР посадили на 18 лет

Верховный суд ЛНР признал виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ) 29-летнего россиянина Александра Дегтярева, причастного к организации взрыва в Луганске в 2023 году и покушению на врио министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета. Его приговорили к 18 годам колонии строгого режима, первые 3 года он будет отбывать в тюрьме, сообщил «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Корнет

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости Игорь Корнет

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Суд установил, что фигуранта завербовал сотрудник СБУ в период с апреля по май 2023 года. После этого осужденный занимался сбором информации, подрывающей безопасность России. Полученные данные злоумышленник передавал СБУ. Благодаря полученным сведениям украинские спецслужбы подготовили взрыв в парикмахерской в Луганске. В результате происшествия погиб один человек, еще шесть человек, включая подростка и господина Корнета, получили ранения различной степени тяжести.

Взрыв, при котором пострадал Игорь Корнет, произошел в мае 2023 года. Бомба сдетонировала в барбершопе, расположенном в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного совета республики. Позже глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко заявляла, что состояние врио главы МВД тяжелое, но не представляет угрозы для жизни.

Подробнее — в материале «Ъ» «Барбершоп взорвали по сигналу».

Никита Черненко