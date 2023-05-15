Барбершоп взорвали по сигналу

В Луганске было совершено покушение на исполняющего обязанности главы МВД ЛНР Игоря Корнета. Генерал-майора полиции подорвали во время стрижки в барбершопе специально установленной для него радиоуправляемой бомбой. Пострадавший получил тяжелую контузию и повреждения внутренних органов, но его состояние, по данным врачей, удалось стабилизировать. По версии следствия, за нападением на генерала могли стоять украинские спецслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет (справа)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости Исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет (справа)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подрыв салона красоты с оборудованным в нем барбершопом, расположенным на первом этаже дома на улице Демехина, произошел в 13:50 понедельника. Заложенная в помещении самодельная бомба, скорее всего, не была начинена поражающими элементами и имела небольшую мощность, однако взрывной волны в замкнутом помещении хватило, чтобы вынести наружу все стеклопакеты и тяжело травмировать находящихся внутри людей. По данным исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, от взрыва пострадали семеро. Все они были доставлены в луганские больницы. Ранения четверых пострадавших врачи квалифицировали как тяжелые. В их числе, по данным господина Пасечника, оказались 17-летний подросток и временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет.

Генерал-майор получил тяжелую контузию с сотрясением головного мозга, повреждения внутренних органов, сопровождающиеся внутренним кровотечением, и рваные раны кистей обеих рук.

Однако, по данным луганских врачей, после проведенной операции и подключения пациента к аппарату искусственной вентиляции легких его состояние удалось стабилизировать.

Расследованием ЧП занялся первый отдел следственного управления СКР по ЛНР. Произошедшее там квалифицировали как покушение на убийство, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконный оборот взрывчатки, возбудив уголовное дело по соответствующим ст. 105, 317 и 222.1 УК РФ. Впрочем, впоследствии дело могут переквалифицировать на теракт (ст. 205 УК).

Официальных комментариев об обстоятельствах совершенных преступлений СКР пока не давал, однако, по данным близких к расследованию источников “Ъ”, целью неизвестных пока преступников был именно полицейский Корнет, регулярно посещавший барбершоп на Демехина. Отследив примерный распорядок дня и график перемещений генерал-майора, преступники, вероятно, заблаговременно и скрытно заложили в парикмахерской дистанционно управляемую бомбу, а затем, дождавшись появления полицейского, взорвали ее сигналом с мобильного телефона.

Кто именно был исполнителем преступления, пока не ясно. Но, по версии властей ЛНР, за покушением на Игоря Корнета, скорее всего, стоят сотрудники украинских спецслужб, которым он противостоял с 2014 года.

Именно тогда бывший следователь украинской полиции Корнет перешел на сторону луганского ополчения и стал исполнять обязанности главного полицейского непризнанной республики. На Украине его считают одним из организаторов захвата власти в ЛНР, разыскивая по соответствующей ст. 109.

При этом в карьере генерал-майора не все было гладко. Почти сразу после назначения он начал конфликтовать с тогдашним главой ЛНР Игорем Плотницким. Семья Игоря Корнета тогда заняла пустующий, но формально чужой дом в Луганске, в связи с чем местное следствие обвинило его в злоупотреблении должностными полномочиями, а глава ЛНР Плотницкий, воспользовавшись ситуацией, сразу подписал указ о снятии своего противника с должности. Полицейский распоряжение не выполнил, пообещав начать задержания ключевых сотрудников администрации господина Плотницкого по обвинению в попытке госпереворота. В итоге оставлять свой пост и уезжать в Россию пришлось самому главе ЛНР, а пришедший ему на смену экс-начальник министерства госбезопасности республики Леонид Пасечник восстановил генерала Корнета в должности. После вхождения ЛНР в состав России осенью прошлого года глава МВД ЛНР снова стал исполняющим обязанности.

Стоит отметить, что 16 сентября прошлого года по схожей схеме были убиты сразу двое руководителей республиканской прокуратуры — генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Преступникам тогда, по данным источника “Ъ”, удалось передать через госпожу Стегленко, не осведомленную об их намерениях, подарок для ее руководителя, в котором оказалась спрятана бомба. В ходе расследования теракта СКР, по некоторым данным, удалось установить примерный круг подозреваемых, действовавших в интересах украинских силовиков, но пока они не задержаны. Официально комментировать это расследование в СКР и самой прокуратуре отказались.

Сергей Машкин