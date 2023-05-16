Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минздрав ЛНР: жизни врио главы МВД после покушения ничего не угрожает

Врио главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет, который оказался среди семи пострадавших во время взрыва в Луганске, находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. По ее словам, угрозы для жизни господина Корнета нет.

Фото: Александра Хрусталь / РИА Новости

Фото: Александра Хрусталь / РИА Новости

«Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, среди них временный исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Александрович Корнет. Он находится стабильном состоянии, доступен к контакту, его жизни ничего не угрожает»,— рассказала «РИА Новости» госпожа Пащенко. Она отметила, что Игорь Корнет был прооперирован и на данный момент находится в стабильном состоянии.

Покушение на врио главы МВД было совершено в центре Луганска 15 мая. В 13:50 в салоне красоты, расположенном на улице Демехина, взорвалась самодельная бомба. Игорь Корнет получил тяжелую контузию с сотрясением головного мозга, повреждения внутренних органов и рваные раны кистей обеих рук. По данным врио главы ЛНР Леонида Пасечника, помимо господина Корнета от взрыва пострадали еще шесть человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Барбершоп взорвали по сигналу».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...