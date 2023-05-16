Минздрав ЛНР: жизни врио главы МВД после покушения ничего не угрожает

Врио главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет, который оказался среди семи пострадавших во время взрыва в Луганске, находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. По ее словам, угрозы для жизни господина Корнета нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Хрусталь / РИА Новости Фото: Александра Хрусталь / РИА Новости

«Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, среди них временный исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Александрович Корнет. Он находится стабильном состоянии, доступен к контакту, его жизни ничего не угрожает»,— рассказала «РИА Новости» госпожа Пащенко. Она отметила, что Игорь Корнет был прооперирован и на данный момент находится в стабильном состоянии.

Покушение на врио главы МВД было совершено в центре Луганска 15 мая. В 13:50 в салоне красоты, расположенном на улице Демехина, взорвалась самодельная бомба. Игорь Корнет получил тяжелую контузию с сотрясением головного мозга, повреждения внутренних органов и рваные раны кистей обеих рук. По данным врио главы ЛНР Леонида Пасечника, помимо господина Корнета от взрыва пострадали еще шесть человек.

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Милена Костерева