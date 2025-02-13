Замгендиректора управления специального строительства Абаева обвинили в хищении

Главное военное следственное управление Следственного комитета России предъявило обвинение заместителю гендиректора ФГУП «Главное управление специального строительства» Астемиру Абаеву в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вместе с ним по делу проходят сотрудники ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» (ГВСУ №4, генеральный подрядчик военно-строительного комплекса Минобороны РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астемир Абаев

Фото: @chp_tskhinval Астемир Абаев

Фото: @chp_tskhinval

Следствие рассказало, что Минобороны в 2019–2020 годах заключило с ГВСУ №4 контракты в рамках гособоронзаказа на строительство объектов в Дагестане. Сумма контрактов составила 800 млн руб. В 2020–2021 годах господин Абаев, который руководил обособленным подразделением «Каспий» военно-строительного управления, завысил цены на сырье и материалы. Таким образом он похитил более 400 млн руб.

Астемира Абаева арестовал Хамовнический районный суд Москвы 11 февраля. По вменяемой ему статье предполагается наказание до десяти лет лишения свободы. Telegram-канал Baza сообщал, что арест может быть связан с деятельностью организации Астемира Абаева в Дагестане, где она строит 73 объекта.

Никита Черненко