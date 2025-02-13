ЦБ снизил официальный курс доллара сразу на 3 рубля

Банк России установил официальные курсы валют на 14 февраля. Курс доллара определен в 91 руб./$ — снижен сразу на 3,02 руб. Курс евро установлен в 94,9 руб./€ (–3,09 руб.). Курс юаня к рублю снижен на 43,4 коп., до 12,3 руб. Ниже 92 руб. официальный курс доллара не опускался с сентября 2024 года.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Сегодня курс доллара на внебиржевом валютном рынке Forex в моменте опускался до 89,49 руб./$. Российский рынок позитивно отреагировал на состоявшийся накануне, 12 февраля, разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Сегодня утром капитализация российского рынка по индексу MOEX достигла 7,05 трлн руб., прибавив 0,5 трлн с закрытия основной сессии в среду.

О разговоре президентов РФ и США читайте в материале «Телефонное международное право».