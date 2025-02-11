Алексей Орлов прокомментировал ситуацию с Березовой рощей в Академическом районе

Администрация Екатеринбурга заявила о законности строительства жилья на участке в Березовой роще в Академическом районе, отметив, что большая часть парка будет сохранена и благоустроена, сообщил глава города Алексей Орлов в своем telegram-канале.

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Напомним, застройщик «Атомстройкомплекс» приступил к расчистке территории под застройку в Березовой роще. После начала частичной вырубки деревьев на территорию пришли протестующие местные жители. Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку по факту информации о вырубке Березовой рощи, запросив разрешительную документацию и проверив соблюдение правил благоустройства.

Алексей Орлов призвал к цивилизованному диалогу и соблюдению закона, отметив недопустимость спекуляций, провокаций и нарушения общественного порядка.

Господин Орлов напомнил, что в 2012 году планировалась полная вырубка лесного массива, однако мэрии удалось отстоять часть парковой зоны, достигнув консенсуса: из 25 га 16 останется зеленым.

В планах — высадка 15 тыс. деревьев и кустарников, около 40 тыс. газонов и цветников, оборудование детских площадок, воркаут-тренажёры, установка освещения и камер наблюдения. Также будут построены детский сад на 350 мест и школа на 1,5 тыс. учеников. Участок площадью 16 га защищен от капитального строительства особым статусом.

«Территория находится в частной собственности застройщика. Администрация Екатеринбурга отстояла значительную часть территории — 16 га, которые были переданы муниципальной собственности»,— сообщил в эфире «4 канала» глава Академического района Николай Смирнягин.

Полина Щуцкая