Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков не стал отвечать на вопрос о возможности нового обмена между США и РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал раскрывать подробности переговоров России и США по обмену заключенными. Он только подчеркнул, что американская сторона выполнила все договоренности и Россия скоро получит своего гражданина. Госдеп США сообщал, что в Россию из американской тюрьмы вернется Александр Винник.

В ходе пресс-колла «Ъ FM» попросил представителя Кремля прокомментировать слова президента США Дональда Трампа об освобождении еще одного американца из российской тюрьмы в рамках обмена. Также господина Пескова спросили, продолжится ли процесс обмена между Москвой и Вашингтоном.

«Поскольку речь идет об обмене, вчера мы сообщили по результатам телефонного разговора, что президент США подтвердил, что все договоренности с американской стороны будут выполнены, поэтому на днях российский гражданин вернется на Родину. Вот все, что я могу сказать»,—сказал Дмитрий Песков.

11 февраля приговоренного в РФ к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков американца Марка Фогеля освободили и передали спецпосланнику президента США на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу. Кремль сообщил, что в обмен США освободят гражданина России, но его имя не уточнялось.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщала, что в рамках обмена США освободят Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e. По данным «Ъ», Александра Винника выпустили из тюрьмы в штате Калифорния. Собеседник «Ъ» полагает, что его перевели в Нью-Йорк для отправки в Россию.

Подробнее о контактах США и РФ — в материале «Ъ» «Телефонное международное право».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...