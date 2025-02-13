Песков не стал отвечать на вопрос о возможности нового обмена между США и РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал раскрывать подробности переговоров России и США по обмену заключенными. Он только подчеркнул, что американская сторона выполнила все договоренности и Россия скоро получит своего гражданина. Госдеп США сообщал, что в Россию из американской тюрьмы вернется Александр Винник.

В ходе пресс-колла «Ъ FM» попросил представителя Кремля прокомментировать слова президента США Дональда Трампа об освобождении еще одного американца из российской тюрьмы в рамках обмена. Также господина Пескова спросили, продолжится ли процесс обмена между Москвой и Вашингтоном.

«Поскольку речь идет об обмене, вчера мы сообщили по результатам телефонного разговора, что президент США подтвердил, что все договоренности с американской стороны будут выполнены, поэтому на днях российский гражданин вернется на Родину. Вот все, что я могу сказать»,—сказал Дмитрий Песков.

11 февраля приговоренного в РФ к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков американца Марка Фогеля освободили и передали спецпосланнику президента США на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу. Кремль сообщил, что в обмен США освободят гражданина России, но его имя не уточнялось.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщала, что в рамках обмена США освободят Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e. По данным «Ъ», Александра Винника выпустили из тюрьмы в штате Калифорния. Собеседник «Ъ» полагает, что его перевели в Нью-Йорк для отправки в Россию.

Подробнее о контактах США и РФ — в материале «Ъ» «Телефонное международное право».