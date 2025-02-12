Германия продлила пограничный контроль на полгода

Сегодня, 12 февраля, министр иностранных дел Германии Нэнси Фрезер объявила о продлении пограничного контроля на всех границах страны на полгода. Впервые он был введен 16 сентября 2024 года сроком на полгода — до 16 марта. «За счет пограничного контроля мы успешно сдерживаем нелегальную миграцию»,— заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ebrahim Noroozi / AP Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Как отмечают германские СМИ, это решение может быть связано с выборами в Бундестаг, которые состоятся 23 февраля. Такие партии, как блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и крайне правая «Альтернатива для Германии», критикуют Социал-демократическую партию Германии, которую возглавляет господин Шольц, за слишком мягкую миграционную политику. Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц ранее заявил, что в случае победы на выборах он примет закон, вводящий проверки на границах на постоянной, а не на временной, как сейчас, основе.

По данным Министерства внутренних дел Германии, с сентября, когда был введен пограничный контроль, въезд в страну запретили 47 тыс. раз, кроме того, полиция задержала около 1,9 тыс. контрабандистов.

Яна Рождественская