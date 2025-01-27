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Коммерсантъ FM
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Оппозиция ФРГ готовится внести в парламент законопроект о контроле на границе

Кандидат в канцлеры Германии от лидирующего в опросах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что будет добиваться принятия в парламенте закона, который предусматривает контроль на сухопутных границах Германии. Он призвал внести соответствующий законопроект в парламент на этой неделе.

«Ни СДПГ (Социал-демократическая партия.— "Ъ"), ни "Зеленые", ни тем более АдГ ("Альтернатива для Германии".— "Ъ") не будут нам указывать, какие законопроекты вносить в парламент»,— заявил Фридрих Мерц на пресс-конференции в штаб-квартире ХДС (цитата по Reuters).

Как пишет Reuters, лидер христианских демократов завил, что правящая СДПГ и «Зеленые» «совершат ошибку», если не поддержат его предложение. Господин Мерц допустил, что для принятия закона о постоянных проверках на границах может потребоваться поддержка ультраправых.

Ранее Фридрих Мерц выступил с инициативой пересмотреть миграционную политику страны и ввести постоянные проверки на сухопутных границах Германии. Предложение прозвучало вскоре после того, как проситель убежища из Афганистана был арестован по обвинению в убийстве мужчины и ребенка в немецком Ашаффенбурге.

Издание Bild ранее сообщало, что для обхода законодательства ЕС по пограничному контролю Фридрих Мерц после возможного прихода к власти может объявить в Германии чрезвычайную ситуацию.

О том, как политические партии Германии готовятся к парламентским выборам, «Ъ» писал в материале «Железные канцлеры».

Анастасия Домбицкая

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