Трамп расширил полномочия Маска

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, в частности расширяющий полномочия Департамента эффективности государственного управления (DOGE) и его главы Илона Маска.

Указ обязывает все органы исполнительной власти согласовывать прием на работу новых сотрудников с DOGE, делая исключение только для отдельных ведомств, деятельность которых связана с правоохранительной деятельностью, миграционным контролем и т. п. При этом в соответствии с указом ведомства имеют право «нанимать не более одного сотрудника на каждых четырех увольняющихся». Особо оговорено, что ведомства не могут заполнять те вакансии, которые особая команда DOGE считает лишними. Наконец, указ требует от руководства ведомств представить планы по «масштабным» сокращениям штата сотрудников.

Указ, как сообщается, был подписан после получасовой встречи президента США с господином Маском в Белом доме.

Виктор Буй