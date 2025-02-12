Слушание дела о теракте на Крымском мосту пройдет в закрытом режиме

Южный окружной военный суд проведет процесс по делу о теракте на Крымском мосту в закрытом режиме. Как пояснили в пресс-службе суда, это связано с тем, что на заседаниях будут оглашаться документы с грифом «секретно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЮОВС Фото: Пресс-служба ЮОВС

Суд приступил к рассмотрению дела о теракте сегодня, 12 февраля. На скамье подсудимых находятся Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоб, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Их обвиняют в организации взрыва на Крымском мосту в 2022 году. По версии следствия, фигуранты незаконно приобрели и хранили взрывчатку, а затем погрузили ее в крупнотоннажный автомобиль, замаскировав под строительную пленку. Водитель, не знавший о готовящемся теракте, въехал на Крымский мост, после этого устройство было дистанционно взорвано.

В результате случившегося погибли водитель грузовика и еще четверо человек, находившихся в проезжавшем рядом легковом автомобиле. Организатором преступной группы в СК считают зампреда СБУ Василия Малюка, его уголовное дело вынесено в отдельное производство.

Дмитрий Ковалевский