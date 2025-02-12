Суд в Ростове приступил к слушанию дела о взрыве на Крымском мосту
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На скамье подсудимых находятся восемь человек: Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоб, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян.
По версии следствия, они незаконно приобрели взрывное устройство и, замаскировав его под строительную пленку, погрузили в автомобиль. Водитель, не знавший о том, что везет взрывчатку, въехал на Крымский мост, где устройство сдетонировало.
Автомобилист, а также четверо находившихся в следовавшей рядом легковушке гражданских погибли.
Организатором преступной группы в СК считают зампреда СБУ Василия Малюка.