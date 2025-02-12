Новак подтвердил возможность моратория на выплату дивидендов «РусГидро»

Правительство рассматривает введение моратория на выплату дивидендов «РусГидро» (MOEX: HYDR) до 2028 года, заявил вице-премьер Александр Новак. Об обсуждении такой меры сообщал «Ъ».

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«Обсуждается (такой вариант.— "Ъ")»,— сказал господин Новак журналистам в ответ на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Электростанции «РусГидро» на Дальнем Востоке в последние годы терпят убытки, так как тарифная выручка не покрывает рост затрат на уголь. По данным «Ъ», правительство предлагает решить возникшие финансовые проблемы за счет отказа от выплаты дивидендов на три года, ускоренного внедрения рыночного ценообразования в регионе и компенсации в тарифах расходов на закупку угля по рыночной цене.

На фоне новостей акции компании вчера, 11 февраля, падали более чем на 6%. По состоянию на 14:40 они снижаются на 0,68% и торгуются на уровне 0,5377 руб.

Подробности — в публикации «Ъ» «"РусГидро" подсушит дивиденды».