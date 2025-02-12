Экс-главу воронежского интерната осудили за халатность, повлекшую гибель подростка

Бутурлиновский райсуд Воронежской области признал бывшего директора Бутурлиновского детского дома-интерната для умственно отсталых детей Николая Скользнева виновным в халатности, повлекшей смерть подростка (ч. 2 ст. 293 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Как сообщили в региональном управлении СКР, его приговорили к двум годам лишения свободы условно и на тот же срок запретили работать в госучреждениях, оказывающих соцуслуги. Там осужденный не может занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дело рассматривалось в суде с осени 2023 года. Как установил суд, «ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей директором интерната» в декабре 2022 года 16-летний воспитанник учреждения выпал из окна второго этажа. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Летом 2023 года до суда дошло дело бывшего инструктора интерната по труду Андрея Лазнева и его супруги Евгении. Им вменялось неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником организации, оказывающей социальные услуги, сопряженного с жестоким обращением с несовершеннолетним (ст. 156 УК РФ, до трех лет лишения свободы).

По версии следствия, в 2021–2022 годах работники интерната применили к ребенку физическую силу путем его фиксации за руки и за ноги на кровати без матраса и постельных принадлежностей. Обвиняемые сфотографировали его и распространили фото вместе с другими изображениями в СМИ.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова