Двум бывшим главам липецкого «Эксстроймаша» заменили условный срок на реальный

Левобережный райсуд Липецка пересмотрел уголовное дело двух бывших гендиректоров местного ОАО «Эксстроймаш» Сергея Тонких и Сергея Ельчанинова. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и покушении на такое преступление (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бывшие топ-менеджеры компании получили три с половиной и три года колонии общего режима соответственно, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывших топ-менеджеров застройщика заново осудили за хищение средств участников долевого строительства ЖК «Европейский» в Липецке

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Бывших топ-менеджеров застройщика заново осудили за хищение средств участников долевого строительства ЖК «Европейский» в Липецке

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Осужденных взяли под стражу в зале суда. Также был удовлетворен гражданский иск «Эксстроймаша» о взыскании с Сергея Тонких 70,8 млн руб.

Летом 2022 года бывшие гендиректоры компании получили более мягкое наказание за те же преступления — по пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и штрафом в 800 тыс. руб.

Как установил суд, Сергей Тонких заключал фиктивные кредитные договоры, что позволило вывести из компании 78 млн руб. Как сообщалось ранее, речь идет о хищении средств, поступивших от участников долевого строительства ЖК «Европейский» в Липецке.

Второй эпизод связан с выводом 65 млн руб. из ОАО «РБТ» при помощи фиктивных сделок купли-продажи нежилого здания и земельного участка в центре Липецка.

Третий эпизод описывает попытку осужденных вывести из «Эксстроймаша» 129 млн руб. по фиктивным актам приемки работ по договорам на оказание риэлторских услуг. «Данное преступление не было доведено до конца по независящим от фигурантов обстоятельствам — компания получила статус банкрота»,— рассказали в пресс-службе.

О расследовании этого дела — в публикации «Ъ-Черноземье» «Мошенничество с видом на море».

Алина Морозова