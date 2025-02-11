Глава Пентагона: Трамп рассчитывает на скорую мирную сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп ожидает скорого достижения мирной сделки по Украине. Это позволит завершить переоценку развертывания американских вооруженных сил в мире, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Мы должны обеспечивать безопасность Израиля, мирное разрешение конфликта на Украине. Но это не должно определять, как мы ориентируемся. Надеюсь, со скорой мирной сделкой по Украине, достижению которой привержен президент, мы сможем завершить оценку развертывания сил»,— сказал господин Хегсет на пресс-конференции в штаб-квартире африканского командования в Германии.

Ситуация на Украине — главная тема начавшейся вчера первой поездки в Европу нового министра обороны США Хегсета. Сейчас он находится в Германии, далее собирается посетить Бельгию и Польшу. Кроме того, господин Хегсет примет участие во встрече контактной группы по поставкам вооружений Украине в формате «Рамштайн».

9 февраля Дональд Трамп рассказал изданию New York Post, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным по вопросу прекращения боевых действий на Украине. Еще во время предвыборной гонки в 2024 году глава Белого дома обещал за сутки разрешить украинский кризис.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Украинскому урегулированию дали первый звонок».