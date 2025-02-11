Сергей Шойгу прибыл с визитом в Казахстан

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Астану, где встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и секретарем Совбеза Гизатом Нурдаулетовым. Также пройдут консультации аппаратов Совбезов двух стран, заявили в пресс-службе российского ведомства.

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Стороны планируют обсудить «актуальные вызовы и угрозы международной и региональной безопасности», а также обстановку в Центрально-Азиатском регионе, в Сирии и Афганистане. Помимо этого темой встреч будет развитие двусторонних отношений в разных сферах, приводит «РИА Новости» пресс-релиз Совбеза РФ.

В конце ноября 2024 года Астану посетил президент РФ Владимир Путин. Он тоже провел переговоры с господином Токаевым, а также принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Президенты двух стран подписали заявление «об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка» и договорились в том числе об обмене данными по линии спецслужб для борьбы с терроризмом. В январе 2025-го в Казахстан летал с трехдневным визитом российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Подробнее о поездке господина Мишустина — в материале «Ъ» «Россия и Казахстан сверили взаимность».