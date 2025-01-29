Мишустин прибыл в Казахстан с трехдневным визитом

Премьер Михаил Мишустин начал свой трехдневный визит в Казахстан. Самолет приземлился в аэропорту Астаны, передает «РИА Новости».

Председатель российского правительства планирует встретиться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и премьером республики Олжасом Бектеновым. Господин Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы и выступит на Цифровом форуме Digital Almaty 2025.

О том, как в Казахстане обсуждают экономические реформы,— в материале «Ъ» «Казахстан затягивает пояса».