В Новороссийске запланировали реконструкцию путепровода на Магистральной
Проектирование реконструкции путепровода на Магистральной в городе-герое запланировано на 2025 год. Об этом сообщил заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков на аппаратном совещании.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Проект реконструкции охватит путепровод через железнодорожные пути парка «Нижний» станции Новороссийск по улице Магистральной. Для надлежащего ремонта дорожного объекта планируется привлечь краевые средства.
Как уже писал «Ъ-Новороссийск», дорожные работы по реконструкции пяти улиц запланированы в 2025-2026 годах. Ямочный ремонт проведут на 112 улицах.