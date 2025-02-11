В Новороссийске запланировали реконструкцию путепровода на Магистральной

Проектирование реконструкции путепровода на Магистральной в городе-герое запланировано на 2025 год. Об этом сообщил заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков на аппаратном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проект реконструкции охватит путепровод через железнодорожные пути парка «Нижний» станции Новороссийск по улице Магистральной. Для надлежащего ремонта дорожного объекта планируется привлечь краевые средства.

Как уже писал «Ъ-Новороссийск», дорожные работы по реконструкции пяти улиц запланированы в 2025-2026 годах. Ямочный ремонт проведут на 112 улицах.

Алена Воробьева