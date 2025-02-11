Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске запланировали реконструкцию путепровода на Магистральной

Проектирование реконструкции путепровода на Магистральной в городе-герое запланировано на 2025 год. Об этом сообщил заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков на аппаратном совещании.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проект реконструкции охватит путепровод через железнодорожные пути парка «Нижний» станции Новороссийск по улице Магистральной. Для надлежащего ремонта дорожного объекта планируется привлечь краевые средства.

Как уже писал «Ъ-Новороссийск», дорожные работы по реконструкции пяти улиц запланированы в 2025-2026 годах. Ямочный ремонт проведут на 112 улицах.

Алена Воробьева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...