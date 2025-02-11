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Пять дорог реконструируют в Новороссийске

В Новороссийске получено положительное заключение экспертизы по реконструкции и ремонту пяти дорог. Об этом сообщили на аппаратном совещании при главе города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среди запланированных работ — реконструкция улицы Котанова от Шоссейной до Дзержинского, где будет организовано четырехполосное движение, обустроены тротуары и наружное освещение. Проект начнут реализовывать в 2025-2026 годах.

Также капитальный ремонт проведут на улице Горького от Котляревского до Цемдолина с расширением дороги до трех полос, что уменьшит заторы и повысит безопасность движения. Работы начнутся в 2025-2026 годах.

Капитальный ремонт улицы Котляревского от Горького до Кольцевой позволит привести дорогу в нормативное состояние, обеспечив подъезд к строящейся школе и детскому саду. Работы начнутся во втором квартале 2025 года.

Кроме того, запланирован капремонт улицы Шевченко от Толстого до Исаева обеспечит альтернативный проезд по улице Энгельса и подъезд к социально-значимым объектам. Работы начнутся во втором квартале 2026 года.

Еще планируется провести ремонт на улице Росистой от съезда с автодороги «Новороссийск – ур. Широкая балка» до улицы Черноморской в селе Федотовка также запланирован на второй квартал 2025 года.

Тат Гаспарян

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