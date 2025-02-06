Активисты ЛДПР покинули молодежную организацию партии в Тюменской области

Помощник координатора тюменского регионального отделения ЛДПР по работе с молодежью и депутат думы Московского сельского поселения Тимур Темуркаев заявил о выходе из партии представителей «молодежного крыла». Видеообращение к руководству объединения господин Темуркаев опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мы покидаем ряды партии, потому что здесь нет развития, движения вперед, для обычных простых людей с улицы, которые готовы менять страну, регион в лучшую сторону, но если ты свой, тебе дороги здесь открыты»,— сказал помощник координатора.

Тимур Темуркаев отметил, что покидает партию спустя 12 лет работы в тюменском реготделении ЛДПР. По его словам, активисты не смогли понять задач, поставленных перед молодежной организацией полномочным представителем председателя ЛДПР в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимиром Сысоевым. «Молодежь стала для регионального отделения ЛДПР в Тюменской области не ресурсом, возможностью и опорой, а конкурентом. Наши молодежники не смогли получить никакого развития в регионе»,— добавил господин Темуркаев.

В региональном отделении ЛДПР «Ъ-Урал» не стали комментировать уход активистов из молодежной организации партии. Господин Сысоев не ответил на звонки «Ъ-Урал».

Василий Алексеев