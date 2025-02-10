Небензя: Россия следит за риторикой Трампа, но сигналов по Украине не было

Российская сторона внимательно отслеживает риторику президента США Дональда Трампа по Украине, но «конкретных сигналов» по возобновлению диалога не получала. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» постпред при ООН Василий Небензя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuki Iwamura / AP Фото: Yuki Iwamura / AP

«Мы открыты к диалогу на равноправной и взаимоуважительной основе... Когда новая администрация сформулирует и представит четкую позицию по украинскому урегулированию, тогда и будем ее изучать. Пока же мы слышим только лозунги»,— сказал дипломат. Он отметил, что Россия не раз предпринимала попытки к разрешению конфликта, а условия для этого в июне 2024 года озвучил президент Владимир Путин.

Господин Небензя подчеркнул, что речь должна идти о надежных и юридически обязывающих договоренностях между странами, которые устранят первопричины конфликта. Вскоре мировое сообщество увидит, насколько администрация Трампа заинтересована в том, чтобы исправлять ошибки, допущенные экс-президентом США Джо Байденом, заключил дипломат.

Вчера, 9 февраля, Дональд Трамп рассказал изданию New York Post, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным по вопросу прекращения боевых действий на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог «ни подтвердить, ни опровергнуть» разговор глав государств.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Украинскому урегулированию дали первый звонок».