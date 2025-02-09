Советник Трампа заявил, что США возложат гарантии безопасности Украины на Европу

В администрации президента считают, что страны Евросоюза должны взять на себя ответственность и выступить гарантами безопасности Украины после завершения военного конфликта. Об этом заявил советник главы государства по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала NBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майк Уолтц

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Майк Уолтц

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Президент готов обсудить все эти вопросы на этой неделе, включая будущее помощи Украине... Я считаю, что основополагающий принцип здесь заключается в том, что европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт в будущем. Президент Трамп собирается положить этому конец. После этого вопросы гарантий безопасности, несомненно, будут у европейцев»,— сказал господин Уолц.

Говоря о помощи Украине, Майк Уолц добавил, что США нужно будет покрыть расходы, затраченные Вашингтоном на помощь Киеву. «Это будет партнерство с украинцами с точки зрения их редкоземельных и природных ресурсов, а также нефти и газа и также покупки наших ресурсов»,— сказал он.

Ранее Дональд Трамп прямо говорил, что рассчитывает на выгоду США от сделки по Украине, в которой может быть предусмотрено право на освоение украинских природных ресурсов, в частности месторождений редкоземельных металлов. Украинский журнал Forbes по состоянию на апрель 2023 года оценивал общую стоимость полезных ископаемых Украины примерно в $15 трлн.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинскому урегулированию дали первый звонок».