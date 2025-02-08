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Коммерсантъ FM
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Посол РФ в Сербии назвал протесты в Белграде попыткой запуска «цветной революции»

Российский посол Александр Боцан-Харченко считает, что за массовыми протестами, которые проходят сейчас в Сербии, стоят внешние факторы. Он назвал демонстрации студентов попыткой запустить «цветную революцию», то есть сменить политический режим.

«Очевидно и то, что неоднократно подчеркивал президент, говорил это и премьер в своем выступлении по поводу отставки, и зампред правительства Александр Вулин, что налицо вмешательство внешних факторов или попытка запуска "цветной революции", эксплуатации трагедии и чувств людей»,— сказал господин Боцан-Харченко «РИА Новости». Он добавил, что очень многие из протестующих не пытаются повлиять на политику страны, а участвуют в митингах лишь из-за эмоций, вызванных гибелью людей в городе Нови-Сад.

«Действительно, ситуация очень серьезная, она такова, что может качнуть обстановку, достаточно устойчивую в последнее время в Сербии, а главное, сильно помешать планам развития»,— сказал посол. Он заявил, что часть этих планов уже претворяется в жизнь, и они уже дают результаты.

Массовые протесты проходят по всей Сербии с начала ноября 2024 года. Они начались после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде. Протестующие требовали привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии. В январе студенты блокировали главную магистральную развязку Белграда, в связи с чем премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Президент страны предлагает демонстрантам начать диалог.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Сербия вышла на марш».

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