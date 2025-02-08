Балтийские страны вышли из энергокольца с Россией и Белоруссией

Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы. С сегодняшнего дня, 8 февраля, балтийские страны вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), сообщило Минэнерго.

По данным ведомства, мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт. Это более чем вдвое превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет обеспечить энергоснабжение местных жителей «в любых обстоятельствах», заверили в Минэнерго.

«Ежегодные комплексные испытания работы энергосистемы региона в автономном режиме, проводившиеся в течение 5 лет, подтвердили техническую готовность энергооборудования к автономной работе»,— говорится в пресс-релизе министерства.

Эстония, Латвия и Литва анонсировали выход из БРЭЛЛ в июле 2024 года. На нынешней неделе электростанция Auvere и энергоблок тепловой станции в Эстонии вышли из строя. Синхронизация энергосистем стран Балтии с европейскими запланирована на завтра, 9 февраля.

О нарушении поставок электроэнергии в Эстонию — в материале «Ъ FM» «НАТО взялось за кабель».