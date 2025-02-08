Глава МИД Германии осудила санкции США против Международного уголовного суда
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок раскритиковала решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС). По ее мнению, поддержка МУС «отвечает нашим важнейшим интересам безопасности», а прекращение работы суда порадовало бы Россию.
Анналена Бербок
Фото: Liesa Johannssen / Reuters
«Международный уголовный суд является одним из величайших достижений международного уголовного права и пользуется поддержкой более 120 государств... Если бы МУС не смог продолжить свою работу сейчас, это было бы одной из величайших радостей для Путина»,— заявила госпожа Бербок, чьи слова приводятся в пресс-релизе германского МИДа.
Господин Трамп подписал указ о введении санкций против МУС вчера, 7 февраля. Причиной он назвал действия МУС против Штатов и их союзников, в том числе Израиля. В ноябре 2024 года международный суд выдал ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху в связи с обвинениями в военных преступлениях на территории Палестины, в том числе в секторе Газа. МУС осудил санкции США.
О позиции Вашингтона по палестино-израильскому конфликту — в публикации «Ъ FM» «Трампу чужого надо».