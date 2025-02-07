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Коммерсантъ FM
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МУС осудил санкции США

Международный уголовный суд (МУС) намерен продолжить работу по обеспечению правосудия, несмотря на введенные США санкции, говорится в заявлении на сайте инстанции. Указывается, что МУС осуждает санкции США в отношении его должностных лиц, а также нанесение ущерба независимой и беспристрастной работе органа.

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters, Piroschka Van De Wouw / File Photo / Reuters

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters, Piroschka Van De Wouw / File Photo / Reuters

«Суд решительно поддерживает свой персонал и обязуется продолжать обеспечивать правосудие и давать надежду миллионам невинных жертв преступлений по всему миру. Мы призываем наши 125 государств-участников, гражданское общество и все страны мира объединиться ради справедливости и основных прав человека»,— сказано в сообщении МУС.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против МУС сегодня, 7 февраля. По его распоряжению будет заблокировано все имущество должностных лиц инстанции, а им и членам их семей запрещен въезд в Штаты. Также документ ввел запрет на любые пожертвования суду. Причиной рестрикций Белый дом назвал действия МУС против США и их союзников, в том числе Израиля.

В ноябре 2024 года МУС выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с обвинениями его в военных преступлениях на территории Палестины, в том числе в секторе Газа. The Guardian сообщала, что руководство МУС опасается жестких экономических санкций со стороны США.

О позиции США по палестино-израильскому конфликту — в материале «Ъ FM» «Трампу чужого надо».

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